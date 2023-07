The Voice Kids 2023 – Nathan chante « Nini la chance » d’Annie Cordy (Audition à l’aveugle)

À seulement 9 ans, Nathan est prêt à tout pour réaliser son rêve. De Piaf à Dalida en passant par Claude François, il est passionné par les chansons françaises. C’est Annie Cordy qui lui a donné envie de faire de la musique. Nathan n’a jamais pris de cours de chant et c’est en regardant des vidéos de ses artistes préférés ou devant The Voice qu’il prend des conseils, pour bien se tenir, bien articuler… Au-delà de la musique, Nathan adore le théâtre et les imitations. Pour lui, participer à The Voice Kids est un rêve. Il veut rendre fière sa famille et notamment « mémé Flore », sa grand-mère. Extrait de The Voice Kids du mardi 18 juillet 2023