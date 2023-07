The Voice Kids 2023 – Néo chante "SOS d’un terrien en détresse" de Daniel Balavoine (Audition à l’aveugle)

Néo est un jeune garçon de 12 ans passionné par le chant, qui rêve de devenir une star comme son chanteur préféré, Soprano. Néo découvre la musique à l’âge de 3 ans grâce à sa maman. Pour lui, la musique est un refuge. Autiste asperger, sa maladie lui pose des problèmes pour communiquer. Pour Néo, chanter est un moyen de s’évader et d’exprimer ce qu’il n’arrive pas forcément à dire à voix haute. Aujourd’hui, il est venu prouver que malgré ce qu’il a vécu, il est capable de décrocher sa place dans The Voice Kids. Il interprète "SOS d'un terrien en détresse" de Daniel Balavoine. Extrait de The Voice Kids du mardi 4 juillet 2023