The Voice Kids 2023 - On vous promet des frissons ! La BATTLE de la saison en exclu

Une Battle de très haut niveau et assez équilibrée entre Elise, la petite fée gothique, Arthur, une voix très pure et Eileen, très belle voix lyrique. Ensemble, ils vont interpréter un titre de Judy Garland : "Somewhere over the rainbow". Une chanson issue du Magicien d'Oz. EXTRAIT de The Voice Kids du 15 août 2023