The Voice Kids 2023 - Oriane chante "Monopolis" de Starmania (Demi-finale)

Dernier talent de la soirée : Oriane. Un parcours semé d'embuche pour Oriane qui avait vu sa participation stoppée la dernière saison à cause de la pandémie. Pour sa demi-finale, elle a choisi un titre de la comédie musicale Starmania : "Monopolis". Qui de Iskandar, Lou-Agathe, Oriane ou Elise poursuivra l'aventure et se qualifiera pour la finale dans la Team Nolwenn Leroy ? EXTRAIT de la demi-finale de The Voice Kids du 22 aout 2023