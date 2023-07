The Voice Kids 2023 – Oriane chante "Stop" de Sam Brown (Audition à l’aveugle)

Ce n’est pas la première fois qu’Oriane se présente aux auditions à l’aveugle de The Voice Kids. En effet, la jeune fille y avait déjà participé la saison dernière. Les quatre coachs s’étaient retournés. Dans l'équipe de Patrick Fiori, elle devait participer aux battles. Malheureusement, à cause du COVID, le Maroc avait dû fermer ses frontières, l’empêchant d’accéder à la suite de la compétition. Cette année, Oriane revient pour retenter sa chance. Elle espère que Patrick Fiori va reconnaître sa voix et se retourner. Le titre qu’elle a choisi « Stop » de Sam Brown. Extrait de The Voice Kids du mardi 4 juillet 2023