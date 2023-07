The Voice Kids 2023 – Patrick Fiori sous le choc en découvrant ce talent...

Oriane a déjà tenté sa chance. C’était ici, sur le plateau de The Voice Kids il y a quelques mois. Dans l’équipe de Patrick Fiori, elle avait été obligée de déclarer forfait juste avant les battles. Oriane habite au Maroc. A cause du COVID, son pays avait fermé ses frontières. La revoilà aujourd’hui avec un dilemme. Qui choisir pour poursuivre l’aventure ? Extrait de The Voice Kids du mardi 4 juillet 2023