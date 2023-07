The Voice Kids 2023 - Nathan fait la fierté de sa grand-mère, "mémé Flore"

Nathan est un jeune garçon âgé de 9 ans. Le moteur de sa vie, c'est sa famille, et surtout sa "mémé Flore" qu'il aime plus que tout. The Voice Kids, c'est un rêve qui devient réalité. Nathan a des goûts musicaux bien marqués : De Piaf à Dalida en passant par Claude François, il est passionné par les chansons françaises. Son intérêt pour la musique s'est révélé grâce à la chanteuse Annie Cordy. Pour sa première fois sur scène, il décide d'interpréter le titre "Nini la chance" de sa toute première idole.