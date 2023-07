The Voice Kids 2023 - À seulement 14 ans, Jade s'attaque à un titre quasiment impossible !

Jade a toujours baigné dans la musique : elle chante depuis ses deux ans. La scène, elle connaît. Elle a déjà fait plus d'une centaine de spectacles et de concours de chant dans son pays, le Canada. Jade a déjà tenté sa chance à The Voice Kids Québec mais n'a pas été retenue. Jade est déterminée et persévérante. C'est pourquoi, elle a parcouru 5200 kilomètres pour participer à The Voice Kids France. Sur scène, elle décide de réaliser un exploit musical en interprétant le titre : "All by Myself" de la grande Céline Dion. Extrait de The Voice Kids du mardi 18 juillet 2023