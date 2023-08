The Voice Kids 2023 - Quel talent Slimane a-t-il choisi pour la finale ?

Jade, Maëlys, Durel et Shéryne : voici les quatre talents de Slimane pour la demi-finale de cette saison. Tous ont les armes pour être le finaliste de notre coach. Mais un talent a réussi à définitivement le convaincre. Découvrez qui de Jade, Maëlys, Durel et Shéryne, Slimane a choisi pour l'accompagner en finale la semaine prochaine ? EXTRAIT de la demi-finale de The Voice Kids du 22 aout 2023