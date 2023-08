The Voice Kids 2023 - Quelle puissance ! Les coachs chantent "Le blues du Business man" de Starmania (Battle)

Mardi soir, place aux battles. et elles commencent en fanfare avec du niveau. Nos quatre coachs, Slimane, Kendji Girac, Patrick Fiori et Nolwenn leroy interprètent "Le blues du Business man" de la comédie Starmania. Une prestation qui place la soirée en orbite. EXTRAIT des battles de THE VOICE KIDS du 8 aout 2023