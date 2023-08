The Voice Kids 2023 - Qui est le gagnant de la saison ?

Durel dans la Team Slimane, Lucie dans la Team Patrick Fiori, Ilyana dans la Team Kendji Girac et Lou-Agathe dans la Team Nolvenn Leroy. Vous connaissiez déjà le nom des quatre finalistes de la saison de The Voice Kids 2023. Au terme d'une soirée folle et chargée en émotions, découvrez le grand gagnant de la saison. EXTRAIT de la finale de The Voice Kids du 29 aout 2023