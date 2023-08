The Voice Kids 2023 – Raphaël chante « Hold My Hand » de Lady Gaga (Audition à l’aveugle)

Raphaël est passionné de musique depuis son plus jeune âge. Quand il fait de la musique, il est dans sa bulle. Il n’a jamais pris de cours de chant mais s’est promis depuis tout petit qu’un jour il irait chanter sur une vraie scène. À l’âge de 3 ans, il regarde The Voice Kids pour la première fois. Et cela va devenir son but. Son chanteur préféré est Michael Jackson. À force de l’imiter, cela lui a donné envie de danser. Il s’est mis au hip-hop et a su reproduire les mêmes danses par coeur. Son audition à l’aveugle dans The Voice Kids va être l’occasion pour Raphaël de faire sa première scène. Il interprète « Hold My Hand » de Lady Gaga. Extrait de The Voice Kids du mardi 1er août 2023