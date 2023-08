The Voice Kids 2023 - Revivez les plus belles émotions de la saison

C'était le 4 juillet dernier. Dès le premier prime, les téléspectateurs ont été sous le charme de cette nouvelle promotion. Des talents impressionnants, surmotivés et tellement émouvants. Revivez toutes les étapes de cette saison de The Voice Kids. EXTRAIT de la finale de The Voice Kids du 29 aout 2023