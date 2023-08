The Voice Kids 2023 - Romane, Adam et Durel chantent "Je suis un homme" de Zazie (Battle)

Pour une première battle, c'est une première battle. On retrouve Durel, Adam et Romane dans l'équipe de Slimane. Un moment de plaisir et de choix difficile pour notre coach. Trois talents géniaux, incroyables avec une musicalité rarement égalée. Le choc des titans pour Slimane. Découvrez la battle de Durel, Adam et Romane sur un titre de Zazie : "Je suis un homme", la chanteuse préférée de Slimane. Quel talent va être choisi par notre coach ? EXTRAIT des battles de THE VOICE KIDS du 8 aout 2023