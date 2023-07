The Voice Kids 2023 – Romane chante « Writing's On The Wall » de Sam Smith (Audition à l’aveugle)

À 14 ans, Romane a déjà une âme de compétitrice. La jeune fille a été gymnaste de haut niveau. Aujourd’hui, sa plus grande passion c’est le chant. Passion qu’elle tient de sa famille. En effet, son père fait de la guitare, son oncle de l’accordéon et sa mère est chanteuse amatrice. Romane a fait sa première scène à 7 ans pour accompagner sa maman. Une passion qu’elles continuent à vivre toutes les deux sur scène. Lors de son audition à l’aveugle, elle espère rendre fière sa maman. Elle souhaite que l’émission lui donne l’opportunité de suivre ses traces. Pour cela, elle interprète le titre « Writing’s On The Wall » de Sam Smith. Extrait de The Voice Kids du mardi 25 juillet 2023