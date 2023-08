The Voice Kids 2023 – Sacha P chante « Je suis » de Bigflo et Oli (Audition à l’aveugle)

Sacha est un adolescent sensible, mature pour son âge et conscient de la société dans laquelle il grandit. C’est un grand fan de rap, il commence d’ailleurs à écrire ses propres textes. Son exemple : Bigflo & Oli. Son rêve serait de rapper un jour avec eux. Il s’inspire de ses idoles pour écrire et faire passer des messages sur les inégalités comme le racisme ou le sexisme. Il qualifie son écriture de « rap conscient ». Sacha est un artiste complet, il alterne les cours de chant depuis deux ans et les cours de guitare depuis sept ans. Lors de son audition à l’aveugle, il espère bien convaincre les coachs avec sa prestation et son « flow ». Il interprète « Je suis » de Bigflo et Oli. Extrait de The Voice Kids du mardi 1er août 2023