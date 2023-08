The Voice Kids 2023 - Sacha, Leïla et Shéryne chantent "Rolling in the deep" d'Adele (Battle)

Dernière battle de la soirée et de la saison. elle se trouve dans la Team de Slimane avec Shéryne, Leïla et Sacha qui interprètent un titre d'Adele : "Rolling in the deep"; Quel talent notre coach va-t-il choisir pour la suite de l'aventure ? EXTRAIT The Voice Kids du 15 aout 2023