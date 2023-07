The Voice Kids 2023 - Slimane revient sur son histoire avec The Voice... Une déclaration très touchante.

Marika interprète le titre "A fleur de toi" de Vitaa version Slimane. C'est avec cette chanson que Slimane a décidé de se présenter sur le plateau de The Voice. Le coach a connu des moments difficiles mais, au fond de son coeur, Slimane a toujours cru en lui. The Voice a radicalement changé sa vie et celle de sa famille. Slimane fait une très belle déclaration à The Voice, Florent Pagny et Patrick Fiori...