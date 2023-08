The Voice Kids 2023 - Slimane très pointilleux en coaching avec Romane, Adam et Durel (Battle)

C'est la première battle de la soirée. Trois talents géniaux avec une musicalité rarement égalée. Voici Durel, Romane et Adam. On les découvre en coaching. Un coaching 4* en compagnie de Claudio Capéo, l'ami de Slimane depuis leur début sur ce même plateau de The Voice. Ensemble, ils travaillent un titre de Zazie " Je suis un homme". Et on découvre Slimane, très pointilleux. EXTRAIT des battles de THE VOICE KIDS du 8 aout 2023