The Voice Kids 2023 - Soolking ! Kendji fait une surprise de taille à Taiyo, Marika et Bella en coaching (Battle)

Pour faire plaisir à ses talents, Kendji Girac ne manque pas d'idée. Il a décidé d'inviter le rappeur Soulking pour un coaching amélioré. Les deux chanteurs se connaissent bien puisqu'ils ont sorti un duo il y a quelques mois. Découvrez le coaching de Taiyo, Bella et Marika sur un titre de Stevie Wonder : "Isn't she lovely ?" EXTRAIT des battles de THE VOICE KIDS du 8 aout 2023