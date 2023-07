The Voice Kids 2023 - Sur scène, Lilou délivre un message poignant. Les coachs sont admiratifs.

Sur la scène de The Voice Kids, Lilou transmet un message fort. Elle interprète le titre "Kid" d'Eddy de Pretto version Barbara Pravi. Lilou est une jeune fille timide qui a reçu beaucoup de critiques et de moqueries. A travers son choix de chanson, elle décide de donner de l'espoir et de la force aux autres enfants : ne pas écouter les autres et vivre pour soi. Les coachs sont très émus et admiratifs de son courage.