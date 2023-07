The Voice Kids 2023 – Tahys chante « Marley » de Danakil (Audition à l’aveugle)

Tahys est un garçon plein d’énergie. Il suit un parcours scolaire différent des autres puisqu’il fait l’école à la maison. Il prend des cours de chant depuis l’âge de deux ans et de violon depuis ses cinq ans. Ce que Tahys aime le plus, c’est chanter dans la rue. Plus tard, il aimerait être danseur de hip-hop et chanteur pour faire des spectacles de rue. L’univers préféré de Tahys, c’est le rap. Il adore les textes d’Orelsan. Sur la scène de The Voice Kids, il chante une chanson reggae de Danakil mais Tahys se l’est approprié en réécrivant quelques parties en rap. Extrait de The Voice Kids du mardi 11 juillet 2023