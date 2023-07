The Voice Kids 2023 – Taiyo chante "Bohemian Rhapsody" de Queen (Audition à l’aveugle)

Taiyo arrive tout droit d’Australie. Né d’un père français et d’une mère japonaise, il se passionne pour le surf, mais aussi pour le chant. Dès l’âge de 3 ans, il découvre la musique avec les artistes de rue en Australie et se met à faire des percussions, du bongo, … Très vite, il commence à chanter et s’investit à fond dans la musique. Taiyo compose même ses propres chansons qu’il sort sur des plateformes musicales. Ses vidéos sur les réseaux sociaux cumulent plus de 700 000 vues ! Taiyo est une véritable star dans sa ville en Australie. Aujourd’hui, il vient conquérir pour la première fois le public français sur la scène de The Voice Kids avec un titre de Queen "Bohemian Rapshody". Extrait de The Voice Kids du mardi 4 juillet 2023