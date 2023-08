The Voice Kids 2023 - Taiyo chante "I will survive" de Gloria Gaynor (Demi-finale)

Premier talent à se présenter : Taiyo dans la Team de Kendji Girac. On se souvient tous de ce jeune talent venu d'Australie avec de l'énergie à revendre et une aisance sur scène incroyable pour son âge. Ce soir, pour sa demi-finale, il a choisi un titre qui lui ressemble : "I will survive" de Gloria Gaynor. Accompagné de son piano, il compte bien faire la différence. Qui de Taiyo, Théo, Ilyana ou Lina, Kendji Girac va-t-il choisir pour aller en finale la semaine prochaine ? EXTRAIT de la demi-finale de The Voice Kids du 22 aout 2023