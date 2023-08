The Voice Kids 2023 - Taiyo, Marika et Bella chantent "Isn't she lovely ? " de Stevie Wonder (Battle)

Battle de taille dans la team Kendji Girac. Taiyo, Bella et Marika. De la douceur, de la puissance et une difficulté : trouver le déclic pour harmoniser le tout. Pour réussir ce pari Kendji Girac a choisi un titre de Stevie Wonder : "Isn't she lovely ?". Quel Talent Kendji Girac va-t-il choisir pour poursuivre l'aventure ? EXTRAIT des battles de THE VOICE KIDS du 8 aout 2023