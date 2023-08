The Voice Kids 2023 - Une battle de guerrières. Le coaching de Maëlys, Jade et Lilou (Battle)

Place à une battle de guerrière avec Maëlys, Lilou et Jade. Et pour départager ces guerrières, rien de mieux qu'un titre de Clara Luciani : "Respire". Un titre écrit pour des femmes fortes. Découvrez leur coaching en compagnie de Claudio Capéo qui pend son rôle de co-coach très à cœur. EXTRAIT de The Voice Kids du 15 août 2023