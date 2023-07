The Voice Kids 2023 - Valentin chante « Control » de Zoe Wes (Audition à l'aveugle)

Adolescent débordant d’énergie, c’est à travers la musique que Valentin arrive à se recentrer. Valentin a d’abord suivi un parcours classique au conservatoire de musique, où il commence par le violon avant de prendre des cours de chant il y a trois ans. Ce qui le démarque : sa voix plus aigüe que celle des autres. Victime de moqueries durant son enfance, c’est le chant qui lui a permis de reprendre confiance en lui. Entre Adèle, Alicia Keys ou Marina Keys, Valentin aime les chansons puissantes, à voix. Lors de son audition à l’aveugle, Valentin espère convaincre les coachs pour pouvoir aller le plus loin possible dans l’aventure. Il interprète « Control » de Zoé Wes Extrait de The Voice Kids du mardi 25 juillet 2023