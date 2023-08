The Voice Kids 2023 - Ycare bouleversé en entendant Eugénie, Nathan et Aurélien reprendre sa chanson

"Vous venez de donner un sens supplémentaire à ma vie". Pour cette nouvelle battle, Patrick Fiori a demandé à Ycare de se joindre à lui pour travailler un titre qu'il connait bien puisque c'est lui qui l'a écrit et interprété avec Zaz : "Animaux fragiles". Si Ycare avait l'habitude d'entendre son titre chanté par des adultes, il s'est laissé prendre par l'émotion des voix de ces jeunes talents : Eugénie, Nathan et Aurélien. Découvre leur coaching. EXTRAIT The Voice Kids du 8 aout 2023.