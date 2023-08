The Voice Kids 2023 – Zoé A chante « Dance Monkey » de Tones & I (Audition à l’aveugle)

Zoé a l’habitude de la scène puisque ses parents font de la « disco mobile » : ils animent des mariages et des anniversaires. A 6 ans, Zoé se voit offrir son premier micro. Elle se sent à l’aise et prend vite conscience que sa place est sur scène. C’est la révélation pour Zoé. The Voice Kids est un rêve pour elle « je chante sur scène avec mes parents mais là je vais me retrouver devant un vrai public ! » Elle sait que son audition à l’aveugle ne peut lui apporter que du positif. Elle a hâte d’entendre les conseils des coachs et espère avoir des compliments de leur part sur sa voix. Elle interprète « Dance Monkey » de Tones & I. Extrait de The Voice Kids du mardi 1er août 2023