The Voice Kids 2023 - Zoé, Mathéo et Lucas chantent "Casting" de Christophe Maé (Battle)

Battle prometteuse dans la Team Patrick Fiori. Zoé, Lucas et Mathéo vont reprendre un titre qui fait mouche à chaque fois qu'un talent reprend cette chanson sur la scène de The Voice : "Casting" de Christophe Maé. Un choix cornélien pour notre coach Patrick Fiori. Qui va-t-il choisir pour la suite de l'aventure ? EXTRAIT The Voice Kids du 15 aout 2023