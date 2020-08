The Voice Kids 7 - Les coachs ouvrent la nouvelle saison de The Voice Kids sur "Aimer est plus fort que d’être aimé" de Daniel Balavoine

Soprano, Jenifer et Patrick Fiori sont de retour pour une nouvelle saison de The Voice Kids. Cette année, ils sont rejoints par un nouveau coach qui n’est autre que Kendji Girac ! Ensemble, ils lancent la saison 7 de The Voice Kids sur le célèbre titre de Daniel Balavoine « Aimer est plus fort que d’être aimé ». Extrait de l’émission du 22 août 2020. Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1