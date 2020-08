The Voice Kids - Abdellah interprète "Ghir Rohi" de Ayoub Khalafi

Pour les auditions à l’aveugle de cette nouvelle saison de The Voice Kids, Abdellah interprète un chant marocain « Ghir Rohi » d’ Ayoub Khalafi. La musique est une histoire de famille chez Abdellah. Il joue du saxophone, sa maman chante et son papa joue du Oud. Le jeune garçon de 15 ans chante tout le temps, partout, même au collège pendant ses cours dans sa ville de Bayonne. Pour ce fan de Slimane, The Voice Kids est un moment important car il va monter sur scène pour interpréter une chanson marocaine, accompagné de son papa au Oud. Abdellah espère séduire les coachs avec ce moment de partage et d’émotion. Extrait de The Voice Kids du 29 août 2020 – Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1