En savoir plus sur Soprano

Ilan n'a pu contenir ses larmes. Le petit niçois qui voulait émouvoir les coachs a réussi son pari. Son interprétation poignante des "Feux d'artifice" de Calogero a plongé le plateau dans un torrent d'émotion. Revivez l'un des moments les plus bouleversants de la saison de The Voice Kids. Extrait de The Voice Kids du 29 août 2020 – Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1