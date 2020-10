The Voice Kids du 10 octobre 2020 - La Finale

Ultime soirée pour les quatre coachs Jenifer, Kendji Girac, Soprano et Patrick Fiori qui, au terme d’une demi-finale intense et pleine de surprises, ont chacun une équipe composée de deux talents.Lors de cette grande finale, présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri, les huit finalistes désignés vont chanter sur la scène de The Voice Kids pour un show unique et exceptionnel !Pour cette dernière soirée en direct, la compétition sera à son maximum ! Chacun va performer sur un titre de son choix ! Tous vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes afin de séduire les téléspectateurs. En effet, seul le public désignera le grand gagnant de cette édition qui sera sacré The Voice Kids 2020.Une fois de plus, de grands moments d’émotions sont à prévoir à la fois pour les quatre coachs et les téléspectateurs ! Quel talent de l'équipe de Jenifer, Kendji Girac, Soprano ou Patrick Fiori remportera le trophée ?Qui va succéder à Soan et devenir The Voice Kids 2020 ? C'est au public seul d'en décider !