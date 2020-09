The Voice Kids du 12 septembre : Dernière ligne droite avant les Battles

UN QUATUOR INÉDIT AVEC L’ARRIVÉE D’UN NOUVEAU COACH Grande nouveauté cette année et pour la première fois dans l’histoire du programme, un ancien talent va passer de l’autre côté du fauteuil. Kendji Girac, grand gagnant de la saison 3 de The Voice, se lance dans un nouveau défi et va endosser le costume de coach. L’artiste de 23 ans aux quatre millions d'albums vendus sera un coach à la fois redoutable et survolté. Un petit nouveau qui connait par cœur toutes les situations de l’émission pour les avoir vécues lui-même à l’âge de 17 ans.A ses côtés, il retrouve trois coachs historiques de The Voice Kids : Jenifer avec deux trophées à son palmarès, elle est prête à revivre des émotions fortes dans son fauteuil rouge ; Soprano, le roi de l’urbain en France est bien décidé à tout faire pour décrocher enfin sa première victoire et enfin Patrick Fiori, deux fois gagnant de The Voice Kids, le coach au grand cœur est prêt à renouer avec son âme d’enfant. Nouvelle dynamique, Kendji Girac, Jenifer, Soprano et Patrick Fiori, ces quatre grands artistes affichent une grande complicité sur le plateau ! Mais attention, pas question de se faire de cadeau dans la conquête des talents. Cette année encore, les quatre coachs auront la possibilité de bloquer une seule fois lors des auditions à l’aveugle un autre coach et ainsi l’empêcher de recruter un talent en utilisant le fameux bouton «block» ! Tous les coups sont permis et les coachs l’ont bien compris ! UN CASTING TRÈS DIVERSIFIÉCette année, plus que jamais, les quatre coachs vont devoir faire preuve de perspicacité face à des talents encore plus motivés et sacrément talentueux ! Tous les styles sont une fois de plus représentés avec de la world music, de la variété française mais aussi de la musique urbaine, de la chanson à texte. Âgés de 8 à 15 ans, les jeunes talents ont voulu démontrer qu’ils avaient leur place dans cette compétition ! Reste à savoir s’ils ont réussi à convaincre les quatre coachs et si les fauteuils se sont retournés... DADJU, VIANNEY, MICHAËL YOUN ET M. POKORA : DES MENTORS 5 ÉTOILES POUR LES BATTLESCette année, lors de l’étape décisive des Battles, les coachs pourront inviter un artiste français pour les accompagner pendant les phases de coaching. Soprano fera appel à son ami Dadju, Jenifer sera aux côtés de M. Pokora, Patrick Fiori sera accompagné de Michaël Youn et enfin, Kendji Girac fera équipe avec Vianney. Des auditions à l'aveugle jusqu'à la grande finale en direct, en passant par les battles et la demi-finale, Nikos Aliagas et Karine Ferri reprennent avec plaisir les rênes du show et seront au plus près des jeunes artistes. Qui de Kendji Girac, Jenifer, Soprano ou Patrick Fiori remportera le trophée ?Préparez-vous pour une saison surprenante tant du côté des coachs que des talents !