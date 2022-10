The Voice Kids du 8 octobre 2022 - Gims et les finalistes chantent "Sapés comme jamais"

En savoir plus sur Julien Doré

Après une demi-finale d’exception, c’est enfin l’heure de la grande finale de «The Voice Kids» 2022.Nikos Aliagas et Karine Ferri, vous attendent pour clore une saison d’exception avec un show spectaculaire !Les téléspectateurs vont pouvoir désigner le ou la gagnant(e) de «The Voice Kids» 2022 parmi 8 super talents : 2 talents de Patrick Fiori, 2 talents de Kendji Girac, 2 de Louane et 2 talents de Julien Doré.Ces petits talents par la taille, mais grands par leur voix, vont devoir donner le meilleur d’eux-mêmes lors de cette grande finale pour décrocher le trophée de «The Voice Kids 2022».Cette finale se déroulera en deux temps :Nos 8 talents chanteront tous une chanson en solo, au terme de ce premier passage les votes du public détermineront quels sont les 4 talents, 1 par coach à aller en super finale. Dans cette dernière épreuve, les talents choisis par le public chanteront en duo avec leur coach. Cet ultime passage permettra au public de voter pour le talent méritant de devenir «The Voice Kids 2022».De grands moments de musique et d’émotion en perspective pour cette Finale. Quel talent deviendra "The Voice Kids 2022" ?Seul le public pourra en décider !