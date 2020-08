The Voice Kids - Ema chante "Les filles d’aujourd’hui" de Joyce Jonathan et Vianney

En savoir plus sur Patrick Fiori

Pour les auditions à l’aveugle de cette nouvelle saison de « The Voice Kids », Ema a décidé de chanter « Les filles d’aujourd’hui » - un titre de Joyce Jonathan et Vianney. Ema est âgée de 11 ans et habite Cabris dans les Alpes Maritimes. Ema chante depuis son plus jeune âge grâce à ses grands-parents. Alors que son grand-père se produit sur scène lors d’un concours, la jeune fille le rejoint. C’est un déclic pour elle. Elle décide alors de prendre des cours de chant. Depuis, Ema a fait de nombreux concours mais The Voice Kids est un rêve qui se réalise pour la jeune fille. Extrait de The Voice Kids du 29 août 2020 – Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1