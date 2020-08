The Voice Kids : En avant-première, découvrez la prestation de Rébécca

Découvrez en exclu, un nouveau talent de la saison de The Voice Kids. A seulement 9 ans, Rébécca a déjà tout d'une grande. Depuis son plus jeune âge, elle joue du violon et chante pour sa famille de musiciens. Une passion qui l'anime et rythme sa vie depuis plusieurs années. Ce soir, elle se présente sur la scène de The Voice en interprétant le titre "Comme toi" de Jean-Jacques Goldman. Un titre très parlant pour la fillette. Elle dédie sa prestation à sa soeur décédée. Rendez-vous le samedi 22 août à 21h05 sur TF1 pour la nouvelle saison de The Voice Kids.