The Voice Kids : les premières images de la saison

Ca y est ! Plus que quelques jours avant le lancement de la nouvelle saison de The Voice Kids. Pour vous faire patienter, on vous présente les premières images. Prêt (e) pour une nouvelle saison pleine de surprises et d'émotions. Nouvelle saison, nouvelle dynamique. Kendji Girac, Jenifer, Soprano et Patrick Fiori, ces 4 grands artistes affichent une grande complicité sur le plateau ! Mais attention, pas question de se faire de cadeau dans la conquête des talents. Cette année encore, les 4 coachs auront la possibilité de bloquer une seule fois lors des auditions à l’aveugle un autre coach et ainsi l’empêcher de recruter un talent en utilisant le fameux bouton « Block » ! Tous les coups sont permis et les coachs l’ont bien compris ! Rendez-vous le samedi 22 août à 21h05 sur TF1 pour la nouvelle saison de The Voice Kids.