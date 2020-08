The Voice Kids - Ferdinand chante "Mardy Bum" de Arctic Monkeys

En savoir plus sur Jenifer

Pour les auditions à l’aveugle de cette nouvelle saison de «The Voice Kids», Ferdinand chante « Mardy Bum » des Arctic Monkeys. Ferdinand est un collégien parisien en classe de 4ème, fan de rock et notamment de Pete Doherty, avec qui il avait eu la chance de chanter à un de ses concerts, ce qui lui avait valu de venir sur le plateau de Quotidien. C’est d’ailleurs sur ce même plateau que le jeune garçon a appris sa participation à «The Voice Kids». Cette passion pour le rock lui est venue dès son plus jeune âge et il la partage avec son oncle. Ensemble, ils se rendent à 2 concerts par semaine. Il a pu ainsi voir des légendes comme Patty Smith, Iggy Pop… Pour Ferdinand, The Voice Kids représente son premier concert, sa première scène en tant que chanteur. Il reprend un titre des Arctic Monkeys en s’accompagnant à la guitare électrique. Extrait de The Voice Kids du 29 août 2020 – Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1