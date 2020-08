The Voice Kids - Ilan chante "Les feux d’artifice" de Calogero

En savoir plus sur Soprano

Pour les auditions à l'aveugle de cette nouvelle saison de The Voice Kids, Ilan interprète une chanson bouleversante de Calogero « Les feux d'artifice » de Calogero chantée lors de la commémoration des attentats de Nice en 2016. Ce soir, Ilan veut rendre hommage à sa ville : Nice. Il commence son apprentissage de la musique tout petit, avec des cours de comédie musicale. Son professeur de chant l'inscrit alors à son 1er concours à l'âge de 6 ans. Monter sur scène est une révélation pour le jeune garçon : grâce à la musique, il peut faire passer des messages.