The Voice Kids - Iliane chante "Tout oublier" de Angèle ft. Roméo Elvis

Pour les auditions à l’aveugle de cette nouvelle saison de The Voice Kids, Iliane chante « Tout oublier » d’Angèle ft. Roméo Elvis. Iliane est âgé de 10 ans et habite Boulange en Moselle. Iliane aime 2 choses dans la vie: le basket et le chant. Souvent, lorsqu’il joue, il chante dans sa tête, pour se remonter le moral. Il partage sa passion pour le chant avec sa sœur Sefora, qui elle aussi a tenté le casting The Voice mais n’a pas réussi. Aujourd’hui elle le coache et en montant sur scène, Iliane veut la rendre fière. Pour lui, The Voice Kids est l’accomplissement de son rêve mais aussi de celui de sa sœur. Extrait de The Voice Kids du 29 août 2020 – Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1