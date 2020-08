The Voice Kids - Lena chante "Perhaps, perhaps, perhaps" de Doris Day

En savoir plus sur Jenifer

Pour les auditions à l’aveugle de cette nouvelle saison de «The Voice Kids», Lena, 7 ans, chante « Perhaps, perhaps, perhaps » de Doris Day. Léna est une petite luxembourgeoise, débordante d’énergie qui rêve de devenir une sirène. Elle chante depuis qu’elle a 3 ans et prend des cours depuis ses 5 ans. Pour la benjamine de l’aventure, The Voice Kids est un concert. Léna a préparé un véritable spectacle ce soir avec même une petite chorégraphie. Extrait de The Voice Kids du 29 août 2020 – Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1