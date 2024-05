The voice kids - Saison 05 L'after La suite

« Les jeux (et votes) inclus dans ce programme diffusé en 2018 sont fermés » Télé crochet d’enfants de 6 à 15 ans qui débute avec l’épreuve des auditions à l’aveugle et qui permet à Jenifer, Patrick Fiori, Soprano et Amel Bent de composer leur équipe. S’en suit les phases de coaching, les battles avec la règle du « talent volé » et les shows en direct pour désigner le grand gagnant de cette saison.