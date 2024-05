The voice kids - Saison 1 Prime 3

« Les jeux (et votes) inclus dans ce programme diffusé en 2014 sont fermés » Le célèbre télé crochet ouvre la voie aux enfants âgés de 6 à 15 ans pour devenir The Voice Kids. Après les auditions à l’aveugle permettant aux coachs Jenifer, Garou et Louis Bertignac de composer leur équipe, les jeunes talents s’affrontent lors des battles et des Lives pour remporter une année de cours de chant.