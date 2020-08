The Voice Kids - Stéfi chante "At last" de Etta James

En savoir plus sur Kendji Girac

Pour les auditions à l’aveugle de cette nouvelle saison de The Voice Kids, Stéfi interprète « At last » d’Etta James. Agée de 14 ans, Stéfi a grandi dans une famille de musiciens. Depuis sa plus tendre enfance, elle chante avec l’orchestre de son papa dans sa région l’Est de la France mais aussi en Allemagne ou en Belgique… Bien qu’habituée de la scène, The Voice Kids est une première pour Stéfi car aujourd’hui, sans l’orchestre de son papa, la jeune fille monte seule sur scène. Extrait de The Voice Kids du 29 août 2020 – Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1