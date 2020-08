En savoir plus sur Patrick Fiori

Pour les auditions à l’aveugle de cette nouvelle saison de The Voice Kids, Thomas chante « Que tu reviennes » de Patrick Fiori. Thomas découvre sa voix lorsqu’il chante, pour la 1ère fois, sur un marché de noël près du Portel (62) sa ville natale et fait pleurer ses parents ; véritable surprise pour toute la famille. Le jeune garçon de 11 ans aime chanter pour rentrer dans le cœur des gens. Ce soir, sur la scène de The Voice Kids, Thomas reprend un titre de son coach préféré Patrick Fiori et espère l’émouvoir. Extrait de The Voice Kids du 29 août 2020 – Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1