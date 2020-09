The Voice Kids - Vianney, Dadju, M. Pokora et Michaël Youn, des mentors 5 ***** pour les Battles

VIANNEY, DADJU, M. POKORA ET MICHAËL YOUN : DES MENTORS 5 ÉTOILES POUR LES BATTLES C’est le grand retour des Battles, l’occasion pour les coachs de réentendre les talents sur la scène de The Voice Kids 2020 !Pour offrir des prestations d’exception, les coachs vont former des trios au sein de leur équipe de 12 talents et vont choisir pour eux une chanson.Cette année, pour cette étape décisive, chacun des 4 coachs a fait appel à un artiste français pour travailler au mieux les coachings : - Kendji Girac a appelé son ami Vianney,Comment va-t-il appréhender ses coachings en tant que nouveau coach ? - Soprano a pu compter sur le talent de Dadju,Comment les talents vont-ils réagir à la surprise réservée par leur coach ? - C’est le grand retour de Matt Pokora aux côtés de Jenifer,La complicité des deux chanteurs va-t-elle apporter le résultat attendu ? - Patrick Fiori s’est fait accompagner du réalisateur et comédien Michaël Youn.Le naturel et la spontanéité des deux artistes permettront-ils d’aider les talents sur leur interprétation ? Un coaching très précieux car l’enjeu est de taille : à l’issue de chaque performance, seul un talent par trio sera qualifié pour la prochaine étape.C’est le coach et lui seul qui sélectionnera le talent qui gagnera sa place pour la demi-finale ! Qui de Kendji Girac, Jenifer, Soprano ou Patrick Fiori aura la meilleure équipe pour la finale ?Qui remportera le trophée de The Voice Kids 2020 ?