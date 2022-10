The Voice Kids 2022 - Arthur, Gabriel, Loghane et Léandre - Qui sont les finalistes de la Team Julien Doré ?

En savoir plus sur Julien Doré

Les quatre talents de Julien Doré nous ont offert une demi-finale de qualité. Entre émotions, technique vocale et puissance, le choix est difficile pour notre coach.... Il fait durer le suspense... Mais, pour sa première finale, il décide d’écouter son instinct et de choisir Loghane, l’unique fille de sa team ainsi qu’Arthur, le benjamin de la compétition. Extrait de la demi-finale The Voice Kids du 1er octobre 2022