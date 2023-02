The Voice : l'envers du décor

La saison 11 de The Voice vient à peine de se terminer que la saison 12 est déjà en cours de préparation. Pour une quinzaine de soirées prime time diffusées à la télévision, il faut presque un an de travail ! Et l’un des moments clés de toute cette préparation, c’est le casting des talents qui composeront les forces vives de l’émission. Des auditions qui se déroulent dans toute la France et sur plusieurs mois. Car au total, il y a 20 000 candidatures pour seulement 120 artistes en devenir qui apparaîtront à l’écran et bien sûr un seul gagnant. Les places sont chères pour ceux qui souhaitent réaliser leur rêve et les étapes nombreuses avant même le tournage de l’émission : Auditions sur le terrain, répétitions à Paris, éliminations, rencontre avec l’orchestre de l’émission… Comment sont choisis les talents qui auront la chance de participer à la prochaine édition de The Voice?? Directeur de casting, producteur, coach vocal, et même coordinatrice…Qui sont ceux qui repèrent les chanteurs amateurs ? A chaque étape de cette sélection, le nombre de candidats en lice diminue, la compétition devient plus intense. Comment ces talents se préparent-ils, comment gèrent-ils leur stress et continuent à vivre leur quotidien en parallèle ? Stress, doutes, émotions, nous les suivrons à tous les stades du casting pour voir s’ils parviendront à atteindre leur objectif. Ce reportage vous plongera pour la première fois en coulisses, lors de ces étapes inédites et méconnues, aux côtés des talents et des membres de la production. Une immersion de plusieurs mois au cœur du plus grand télécrochet français.